6 мая федеральную трассу «Кола» в районе Долины Славы перекроют в связи с торжественными мероприятиями

В этот день здесь пройдут традиционные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманской области предупреждают, что 6 мая будет перекрыт проезд по федеральной трассе Р-21 «Кола» в районе Долины Славы. В этот день здесь пройдут традиционные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Проезд для транспорта без спецпропусков закроют с 10.00 до 16.00 на участке с 1456 по 1458 километры, а с 1429 по 1470 километры (от поворота на Видяево до поворота на Заозерск) с 8.00 до 18.00 нельзя будет проехать грузовым машинам.

- Водителям стоит использовать объездной маршрут Мурманск – Кола – Верхнетуломский – километр 130 автодороги Р-21 «Кола», подъезд к МАПП «Лотта» – Приречный – Никель – километр 1547 автодороги Р-21 «Кола», - сообщили в Мурманскавтодоре.

Напомним: дорогу на Североморск перекроют на пять дней из-за взрывных работ. Продолжительность перекрытия составит не более 30 минут.

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