Проект реновации Больничного городка в Мурманске взял международный приз

Проект реновации микрорайона Больничный городок в Мурманске победил в международном конкурсе НОПРИЗ на лучший проект 2022 года. Фото: институт "Мирпроект"

Проект реновации микрорайона Больничный городок в Мурманске победил в международном конкурсе НОПРИЗ на лучший проект 2022 года. Проект отметили в номинации «Лучший проект жилых и общественных зданий и сооружений (нереализованный)».

Всего на конкурс поступило свыше тысячи заявок из России, Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Приднестровья, Таджикистана, Узбекистана.

- Под влиянием северной архитектуры был выбран «скандинавский загородный мотив», что воплотилось в сочетании высоких скатных крыш и простых прямоугольных форм зданий. В отделке фасадов использовались цвета природной палитры и материалы, гармонирующие с природой. Предусмотрена преимущественно среднеэтажная (4–8 этажей) застройка с башнями-доминантами (12 этажей) в видовых точках. Важной частью концепции стала разработка благоустроенного пешеходного маршрута, протянувшегося через весь район и связавшего значимые объекты социальной инфраструктуры между собой, - отметили авторы проекта реновации.

В августе 2022 года на улице Академика Павлова в Мурманске началось строительство первого дома в рамках реновации Больничного городка. Всего планируется снести 109 зданий, а взамен построить 34 новых дома. В частности, в проекте фигурируют 10-этажные новостройки. Но из-за изменения ситуации на рынке стройматериалов планы на этажность пришлось пересмотреть.

В мае того же года для жителей микрорайона открыли выделенную телефонную линию, так как вопросов по реновации накопилось много.

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