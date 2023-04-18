Житель Апатитов на Пасху забил собутыльника до смерти

16 апреля мужчины выпивали в квартире в одном из домов на улице Дзержинского в Апатитах. Фото: СКР по Мурманской области

В Мурманской области в отношении 42-летнего жителя Апатитов возбудили уголовное дело. Как сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области, ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Северянин убил приятеля на Пасху.

16 апреля мужчины выпивали в квартире в одном из домов на улице Дзержинского в Апатитах.

- Потерпевший оскорбил злоумышленника, между мужчинами началась ссора. Обвиняемый нанес более двадцати ударов в голову и по телу знакомого, от которых последний скончался на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

На допросе у следователя северян рассказал, как произошла драка.

Напомним: в Кировске четверых детей, чью 42-летнюю мать зверски убил бывший муж, взяли под опеку. Об этом «КП»-Мурманск» рассказала уполномоченная по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева.

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