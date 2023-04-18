В мае в Мурманске проведут фестиваль «Вкус Арктики»

Весной 2023 года в Мурманске пройдет гастрономический фестиваль-путешествие «Вкус Арктики». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Весной 2023 года в Мурманске пройдет гастрономический фестиваль-путешествие «Вкус Арктики». Фудтраки встанут на улице Воровского с 26 по 28 мая, время их работы составит с 11.00 до 19.00.

- Объединенная команда рестораторов и шеф-поваров представит меню арктической кухни, в котором широко используются продукты Баренцева моря и продукты от производителей Мурманской области, - рассказала вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Напомним: в Мурманске, на улице Воровского заработала ярмарка «На Севере - светло!», которая приурочена к празднованию Пасхи.

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