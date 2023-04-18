Доброволец из Мурманской области погиб при освобождении Артемовска

5 сентября Ивану исполнилось бы 47 лет. Фото: Администрация Ковдорского округа

В администрации Ковдора сообщили о гибели земляка, Ивана Ярославского, который в ноябре 2022 года ушел на спецоперацию добровольцем. Родился мужчина в Казахстане, учился в Полтавской области, последние 26 лет жил в Ковдорском районе и работал промышленным альпинистом.

- 7 марта 2023 года Иван Владимирович Ярославский погиб смертью храбрых, освобождая город Артемовск (Бахмут). Представлен к награждению государственной наградой, - сообщили в администрации Ковдора.

5 сентября Ивану исполнилось бы 47 лет.

Напомним: губернатор Мурманской области сообщил о шести погибших на спецоперации военнослужащих.

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