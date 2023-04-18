В Мурманской области ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Мурманской области ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море.
- Постановлением администрации Кольского района введен режим функционирования «Повышенная готовность», - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Запрет будет действовать с 00.00 19 апреля до 24.00 20 апреля. Как уточняют синоптики, с 19 числа в Заполярье ожидается усиление ветра.
Напомним: почти двое суток в Баренцевом море искали двух пропавших рыбаков – 46-летнего Александра Кузнецова и 44-летнего Вадима Мухина, оба приехали в Мурманскую область из Санкт-Петербурга на рыбалку. 10 апреля они вышли на лодке из Териберки, а после у них сломался мотор. Погода, которая еще несколько часов назад была хорошей, стала ухудшаться, объявили штормовое предупреждение и закрыли море для выхода маломерных судов.
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