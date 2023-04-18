В Мурманской области разрабатывают программу «Доступный Север» для людей с ограниченными возможностями

Общий объем финансирования составит более одного миллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На портале Мурманской области «Открытый электронный регион» размещен проект постановления правительства «Об утверждении комплексной программы Мурманской области «Доступный Север» на 2023 - 2025 годы». Он направлен на то, чтобы сделать городскую среду в Заполярье удобнее для северян с ограниченными возможностями.

По данным министерства труда и социального развития, на 1 января 2023 года в регионе проживало 28254 инвалида, в том числе 3006 ребенка.

По программе, в населенных пунктах нарастят установку пандусов, специальных поручней, будет создана круглосуточная диспетчерская для инвалидов по слуху, в новостных телепрограммах будет больше субтитров, активизируется работа со спецтранспортом.

Общий объем финансирования составит более одного миллиарда рублей.

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