В Мурманске горел нежилой деревянный дом на улице Радищева

На борьбу с пожаром ушло почти 2 часа. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В ночь с 17 на 18 апреля в Мурманске на улице Радищева горел нежилой деревянный дом №46/9.

- Обгорели стены и потолок второго этажа во втором подъезде на площади 80 квадратных метров. Над вторым подъездом сгорели чердак и кровля на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На борьбу с пожаром ушло почти 2 часа.

Напомним: вечером 15 апреля в Зеленоборском на улице Озерной случился пожар. Загорелось двухэтажное деревянное строение, которое тушили несколько часов.

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