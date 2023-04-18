ВЭБ.РФ вложит в порт «Лавна» 4 миллиарда рублей в рамках механизма льготного финансирования

Средства будут выделяться по механизму льготного финансирования, первый транш в 550 миллионов рублей уже получен. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Проект торгового порта «Лавна», который строится в Мурманской области на левом берегу Кольского залива, получил финансирование ВЭБ.РФ в размере 4 миллиардов рублей. Средства будут выделяться по механизму льготного финансирования, первый транш в 550 миллионов рублей уже получен.

- Запуск «Лавны» будет способствовать открытию новых рынков сбыта для российских экспортеров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Порт внесет вклад в решение стратегической задачи по переориентации грузовой базы на отечественные портовые мощности. Для региона реализация проекта обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет и создание более 500 новых рабочих мест, в первую очередь, для жителей Мурманской области, - сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Напомним: в феврале стало известно, что к комплексу по перевалке угля «Лавна» стали строить ближние железнодорожные подходы. На данный момент уложены первые 300 метров полотна на участке железной дороги Мурмаши – Пяйве (23 километр).

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