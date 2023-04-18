Главы Мурманска проведут встречу с жителями Росляково

Юрий Сердечкин и Игорь Морарь встретятся с жителями Росляково. Фото: администрация Мурманска

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин и глава Мурманска Игорь Морарь проведут встречу с жителями Росляково.

- Приглашаю всех желающих присоединиться к обсуждению вопросов, касающихся жизни района, - отметил Игорь Морарь.

Северян, которые хотят принять участие в мероприятии, ждут в 18.00 20 апреля в ДК «Судоремонтник».

- Вопросы и предложения можно оставить в комментариях к этому сообщению, - написал Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале.

Напомним: в Мурманске на текущей неделе личный прием граждан проведут семь депутатов Совета депутатов.

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