Момент ДТП на пересечении Беринга-Кольский-Баумана в Мурманске попал на видео

Вечером 17 апреля в Первомайском округе Мурманска произошла авария с участием трех машин. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Вечером 17 апреля в Первомайском округе Мурманска произошла авария с участием трех машин. На перекрестке проспекта Кольского с улицами Беринга и Баумана дорогу не поделили две машины и маршрутка.
Одна из машина выполняла разворот на проспекте Кольском, когда в нее врезалась легковушка. По инерции авто зацепили стоявшую у остановки маршрутку. Момент столкновения попал на видеорегистратор другой машины.
- В аварии нет пострадавших, - сообщила «КП»-Мурманск» официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Напомним: утром 17 апреля на Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске произошла авария, во время которой одна из машин перевернулась на крышу. Сообщение о ДТП поступило в Госавтинспекцию в 8.45.
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