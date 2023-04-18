«Это место перешло нам по наследству от других жильцов квартиры!». В Мурманске водитель рассказал о парковочных феодалах

Жительница Мурманска рассказала о парковочных войнах, которые идут у дома №11 на улице Кильдинской. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Жительница Мурманска рассказала о парковочных войнах, которые идут у дома №11 на улице Кильдинской. После того как северянка оставила машину, начался скандал с другой женщиной.
- Подъехала грубая автоледи и нецензурно, с угрозами потери колес стала убеждать меня освободить «ее место». Естественно, никаких цепей, колес, шлагбаумов и других способов обозначения частной парковки в этом месте нет и никогда не было. Позже я увидела, что моя машина заблокирована, а хозяйка любезно передала мне письмо, - написала северянка в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
В письменном виде «хозяйка» парковки сообщила, что это место досталось ее семье «по наследству от прошлых жильцов квартиры», здесь за счет жильцов клали асфальт и «документально, это все понимают, не оформить».
- Таких наглых еще не было, залетная? Адекватно вы можете пообщаться с моим мужем, - говорится в письме.
Также автор упомянула, что сейчас находится на нервах и извиняется за то, что оскорбила другого водителя.
Напомним: жительница Мурманска разбила лопатой иномарку соседа из-за парковки под ее окнами. В отношении северянки возбуждено уголовное дело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru