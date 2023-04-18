«Это место перешло нам по наследству от других жильцов квартиры!». В Мурманске водитель рассказал о парковочных феодалах

Жительница Мурманска рассказала о парковочных войнах, которые идут у дома №11 на улице Кильдинской. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Жительница Мурманска рассказала о парковочных войнах, которые идут у дома №11 на улице Кильдинской. После того как северянка оставила машину, начался скандал с другой женщиной.

- Подъехала грубая автоледи и нецензурно, с угрозами потери колес стала убеждать меня освободить «ее место». Естественно, никаких цепей, колес, шлагбаумов и других способов обозначения частной парковки в этом месте нет и никогда не было. Позже я увидела, что моя машина заблокирована, а хозяйка любезно передала мне письмо, - написала северянка в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

В письменном виде «хозяйка» парковки сообщила, что это место досталось ее семье «по наследству от прошлых жильцов квартиры», здесь за счет жильцов клали асфальт и «документально, это все понимают, не оформить».

- Таких наглых еще не было, залетная? Адекватно вы можете пообщаться с моим мужем, - говорится в письме.

Также автор упомянула, что сейчас находится на нервах и извиняется за то, что оскорбила другого водителя.

Напомним: жительница Мурманска разбила лопатой иномарку соседа из-за парковки под ее окнами. В отношении северянки возбуждено уголовное дело.

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