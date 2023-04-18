В Мурманске неадекватный мужчина пытался попасть в детский сад

В Мурманске росгвардейцы задержали неадекватного 33-летнего мужчину, который пытался попасть в один из детских садов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске росгвардейцы задержали неадекватного 33-летнего мужчину, который пытался попасть в один из детских садов.

- Он перелез через ограждение и начал громко кричать. Пытаясь сломать входную дверь, мужчина намеревался проникнуть внутрь помещения. На требования покинуть территорию детского сада незнакомец выражался грубой нецензурной бранью и продолжал провоцировать конфликт, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

Заведующая нажала тревожную кнопку, которыми оборудованы дошкольные учреждения. Приехавшие сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и доставили в отдел полиции. При этом северянин пытался оказать сопротивление.

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