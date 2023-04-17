Марина Ковтун просит запретить промышленный лов семги

Промышленный лов планируют заменить любительской рыбалкой.
Фото: Иван МАКЕЕВ
10 мая на заседании научно-промыслового совета Северного рыбохозяйственного бассейна будет рассмотрена инициатива рыбопромышленников о запрете промышленного лова семги в бассейне Белого моря.
- Ограничения необходимы для сохранения популяции, которая подорвана или почти утрачена во многих северных реках — например, в Печоре, Северной Двине, Мезени, Онеге, а также бассейнах озер Ладога и Онега, - говорится в письме, отправленном в Росрыболовство за подписью президента ассоциации «Русский лосось» и бывшего губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Обращение цитирует РБК.
Промышленный лов планируют заменить любительской рыбалкой. Также в Мурманской области установили ограничения по ловле горбуши.
Напомним: Союз рыбопромышленников Севера провел собрание по итогам 2022 года и рассказал, с какими проблемами столкнулись рыбаки.
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