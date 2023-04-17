Объединение МАГУ и МГТУ в Мурманске произойдет 1 июня

Название для объединенного вуза выбирали в рамках голосования. Фото: Антон ЗАБИРОВ

К 1 июня завершится объединение двух крупнейших Мурманских вузов: Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университет. Таким образом, абитуриенты будут поступать уже в новое учреждение - Мурманский арктический университет.

- Приказ о реорганизации двух вузов в МАУ был подписан в декабре 2022 года. Цель – создание принципиально нового крупного университета в Мурманской области, который будет конкурентноспособный на национальном уровне, - сообщила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Название для объединенного вуза выбирали в рамках голосования.

Напомним: в декабре 2022 года губернатор Андрей Чибис встретился с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Стороны обсудили развитие Мурманского арктического университета и затронули тему туризма.

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