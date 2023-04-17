Переоборудованный в Литве краболов «Мурман 2» вернулся в Мурманск

В порт Мурманск пришло краболовное судно «Мурман 2», которое проходило модернизацию и переоборудование в Литве. Фото: Правительство Мурманской области

В порт Мурманск пришло краболовное судно «Мурман 2», которое проходило модернизацию и переоборудование в Литве.

- Из нового: современная фабрика мощностью до 30 тонн в сутки - одна из лучших на Северном бассейне, комфортные условия для работы и отдыха экипажа и дополнительные каюты для курсантов, которые будут здесь проходить практику, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: названы сроки открытия навигации маломерных судов в Мурманской области. Первыми на воду смогут выйти судна в Кандалакшском и Терском районах.

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