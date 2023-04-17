В Мурманске напавший на офис микрозаймов мужчина оставил на остановке пакет с одеждой, чтобы переодеться

В Мурманске задержали 41-летнего местного жителя, которого обвиняют в разбое. Фото: скриншот видео / 51.мвд.рф

В Мурманске задержали 41-летнего местного жителя, которого обвиняют в разбое: мужчина решился на ограбление микрофинансовой организации на проспекте Кольском.

- Перед закрытием офиса зашел неизвестный, чье лицо закрывала маска, с предметом похожим на нож потребовал от работницы выдать ему имеющиеся в кассе деньги. Менеджер, испугавшись за свою жизнь и здоровье, отдала всю наличность - 17 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Мужчина хотел замести следы, поэтому оставил на остановке пакет с одеждой, чтобы переодеться. В новом образе он ходил по магазинам и тратил деньги. Сейчас северян находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним: ограбившего букмекерскую контору жителя Мурманска задержали в аэропорту.

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