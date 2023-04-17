В Мурманской области ожидается мокрый снег

В Мурманской области установилась весна, но по-заполярному капризная. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области установилась весна, но по-заполярному капризная. Так, в регионе ожидается до +9 и при этом... мокрый снег.

- Температура воздуха ночью составит от +2 до -3°, при прояснениях -7-12°, днем +4+9°, - сообщили в областном гидрометцентре.

С 19 апреля синоптики прогнозируют в регионе порывистый ветер.

Напомним: в Мурманске распустились первые цветы.

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