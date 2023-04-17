Игорь Морарь о юбилее ансамбля танца «Радость» : «У коллектива неподражаемый исполнительский стиль»

Ансамблю танца «Радость» исполнилось 45 лет с момента образования. Фото: Администрация города Мурманска

Ансамблю танца «Радость» исполнилось 45 лет с момента образования.

- За эти годы вместе с «Радостью» свой творческий путь прошли тысячи юных мурманчан – несколько поколений выпускников. У ансамбля неподражаемый исполнительский стиль. Каждое выступление – яркий, зрелищный танцевальный спектакль, который увлекает с первых мгновений, наполняет энергией. «Радость» – это прекрасная хореография, неповторимый колорит, высокое искусство. Не случайно ансамбль известен далеко за пределами Мурманска, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

В марте 2023 года Владимир Путин наградил руководителя ансамбля танца «Радость» из Мурманска премией Президента. Лариса Феоктистова приняла награду из рук президента.

Напомним: ансамбль песни и пляски Северного флота радует своими выступлениями участников СВО. Так, они уже провели восемь концертов для военнослужащих, побывав в разных уголках страны.

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