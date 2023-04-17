Борщевой набор в Мурманской области обойдется в 131,96 рубля

Средний показатель по России - 147,16 рубля. Самый дорогой борщ - в Анадыре (432,07 рубля), самый дешевый - в Волгограде (96,48 рубля). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авторы проекта «Индекс борща» представили данные за апрель 2023 года. Так, в Мурманской области суповой набор на семью из четырех человек обойдется в 131,96 рубля.

Средний показатель по России - 147,16 рубля. Самый дорогой борщ - в Анадыре (432,07 рубля), самый дешевый - в Волгограде (96,48 рубля).

В марте индекс борща для Мурманска составил 126,08 рубля, в феврале - 128,7 рубля, в январе - 122,27 рубля.

Напомним: Мурманскстат опубликовал данные об изменениях цен на топливо в Мурманской области за первый квартал 2023 года.

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