150 тысяч - и сниму порчу. В Апатитах пенсионерка поверила незнакомке на улице, пообещавшей снять проклятие

Незнакомка запретила апатитчанке рассказывать о случившемся кому-либо в течение 40 дней. Фото: 51.мвд.рф

76-летняя жительница Апатитов стала жертвой незнакомки, которая подошла к ней на улице и стала запугивать, мол, на семью северянки кто-то навел порчу. Взволнованной женщине «доброжелательница» объяснила, что дело это поправимое, надо всего лишь пройти обряд очищения.

- Пенсионерка поверила новой знакомой и пригласила ее к себе домой, где отдала ювелирные украшения и перевела деньги на указанный злоумышленницей счет. В общей сложности апатитчанка лишилась имущества на сумму почти 150 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Незнакомка пообещала, что вернет вещи, как только завершит обряд, при этом запретила апатитчанке рассказывать о случившемся кому-либо в течение 40 дней. Мол, тогда порчу будет не убрать. Весь этот срок пенсионерка не выдержала и спустя две недели все же решила поговорить с родными.

На тот момент, когда аферистку задержали полицейские, золотые украшения она успела сдать в ломбард, а все деньги потратить. Оказалось, что в Заполярье женщина приехала из Вологодской области. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, сейчас она находится под стражей. В полиции не исключают, что от рук задержанной могло пострадать больше людей.

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