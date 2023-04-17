20 июня певец Шаман даст в Мурманске единственный концерт

В столице Кольского Заполярья Шаман выступит 20 июня после концерта в Кондопоге, а из Мурманска уедет в Архангельск. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мурманск вошел в число городов, куда с концертом приедет певец Шаман (Shaman), популярность к которому пришла после исполнения патриотических песен, в том числе «Я русский».

В столице Кольского Заполярья Шаман выступит 20 июня после концерта в Кондопоге, а из Мурманска уедет в Архангельск.

Напомним: 28 мая исполнился 85 лет со дня образования Мурманской области. И в 2023 году у региона может появиться официальный гимн. С инициативной выступил капитан 1 ранга в отставке, офицер Северного флота Александр Васильевич Патрикеев.

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