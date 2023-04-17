Следком рассказал подробности обнаружения тела пропавшего на Имандре рыбака

В ночь с 8 на 9 апреля в районе Африканды пропал 53-летний Эрик Надрышин. Фото: Ксения Высотина

В ночь с 8 на 9 апреля в районе Африканды пропал 53-летний Эрик Надрышин. Мужчина рыбачил на Имандре и ушел из палатки без верхней одежды. Его близкие и знакомые сразу забили тревогу, когда северянин не вернулся. После стало известно, что Эрик погиб.

- Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 14 апреля на берегу озера Имандра в Полярнозоренском районе тела мужчины без внешних признаков насильственной смерти, - сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Напомним: утром 17 апреля в одном из дворов на улице Полярные Зори в Мурманске обнаружили тело мужчины. Труп лежал вблизи дома №10.

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