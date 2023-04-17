В одном из дворов Мурманска нашли тело мужчины

Утром 17 апреля в одном из дворов на улице Полярные Зори в Мурманске обнаружили тело мужчины. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 17 апреля в одном из дворов на улице Полярные Зори в Мурманске обнаружили тело мужчины. Труп лежал вблизи дома №10.

- Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины без внешних признаков насильственной смерти, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Напомним: на лестничной площадке одного из домов на улице Аскольдовцев жильцы нашли тело мужчины.

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