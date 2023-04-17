Песня «Славься, Мурманская область» может стать официальным гимном региона

28 мая исполнился 85 лет со дня образования Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области

28 мая исполнился 85 лет со дня образования Мурманской области. И в 2023 году у региона может появиться официальный гимн. С инициативной выступил капитан 1 ранга в отставке, офицер Северного флота Александр Васильевич Патрикеев.

- Он обратился ко мне с предложением сделать авторскую песню «Славься, Мурманская область» гимном Заполярья. Полностью его поддерживаю и уже поручил внести законопроект в Мурманскую областную Думу. Уверен, что депутаты поддержат эту инициативу, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области подвели итоги конкурса на создание гимна молодежи региона. Выиграл его Олег Тарабанов из Ловозера, записавший трек «Это Север, детка».

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