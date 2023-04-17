Двух водителей увезли в больницу после столкновения двух легковушек и грузовика в Мурманске

В ДТП пострадали водители легковых машин, их госпитализировали. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 17 апреля на Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске произошла авария, во время которой одна из машин перевернулась на крышу. Сообщение о ДТП поступило в Госавтинспекцию в 8.45.

- По предварительной информации, в районе дома №57 столкнулись легковые Ford и Renault, а также грузовой ЗИЛ, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП пострадали водители легковых машин, их госпитализировали.

Напомним: в Госавтоинспекции сообщили подробности аварии со сбитыми пешеходами на улице Шмидта в Мурманске. Под колеса авто попали три ребенка в возрасте 11, 10 и 9 лет.

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