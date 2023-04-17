Двух водителей увезли в больницу после столкновения двух легковушек и грузовика в Мурманске

В ДТП пострадали водители легковых машин, их госпитализировали. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Утром 17 апреля на Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске произошла авария, во время которой одна из машин перевернулась на крышу. Сообщение о ДТП поступило в Госавтинспекцию в 8.45.
- По предварительной информации, в районе дома №57 столкнулись легковые Ford и Renault, а также грузовой ЗИЛ, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
В ДТП пострадали водители легковых машин, их госпитализировали.
Напомним: в Госавтоинспекции сообщили подробности аварии со сбитыми пешеходами на улице Шмидта в Мурманске. Под колеса авто попали три ребенка в возрасте 11, 10 и 9 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru