В Мурманской области зафиксировали рост цен на бензин и дизель

Мурманскстат опубликовал данные об изменениях цен на топливо в Мурманской области за первый квартал 2023 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат опубликовал данные об изменениях цен на топливо в Мурманской области за первый квартал 2023 года.

- Индекс потребительских цен по отношению к концу предыдущего квартала составил 100,04%, в том числе на автомобильный бензин – 100,02, дизельное топливо – 100,5, газомоторное – 95,2%, - сообщили в Мурманскстате.

Так, литр АИ-92 стоит 50,53 рубля, АИ-95 - 53,84 рубля, дизеля - 65,34 рубля, газомоторного топлива - 20 рублей.

Напомним: Мурмансктат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Мурманской области за январь и февраль 2023 года. Согласно ему, среднемесячная номинальная зарплата в регионе составила 88374 рубля.

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