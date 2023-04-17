В Мурманске третий день ищут пропавшего 16-летнего подростка

Волонтеры поисково-спасательного отряда «МурманСпас» сообщили о пропаже 16-летнего Никиты Пахомова в Мурманске. Фото: vk.com/murmanspas51

Волонтеры поисково-спасательного отряда «МурманСпас» сообщили о пропаже 16-летнего Никиты Пахомова в Мурманске.

15 апреля он ушел из дома на улице Сивко и с тех пор на связь не выходит. На момент исчезновения был одет в зимнюю серо-зеленую куртку с меховой опушкой на капюшоне, синий джемпер, черные джинсы, черные ботинки. С собой подросток взял черный рюкзак.

Всех, кто может помочь с поисками Никиты, просят позвонить в полицию или в «МурманСпас» по телефону 8-911-311-70-20.

Напомним: 13 и 15 апреля в Мурманске также пропадали подростки, но на данный момент их нашли.

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