На Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске произошло ДТП с перевернувшейся машиной

Как рассказали очевидцы, из-за аварии проезд затруднен, образовался затор. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 17 апреля на Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске произошла авария: в столкновении недалеко от выезда на Восточную объездную дорогу двух машин одна перевернулась.

- На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщила «КП»-Мурманск» официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как рассказали очевидцы, из-за аварии проезд затруднен, образовался затор.

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