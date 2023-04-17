В Мурманской области решили проблему с очередями в детские сады для детей от 2 до 3 лет

В Мурманской области больше нет очередей в детские сады для детей от 2 до 3 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На минувшей неделе состоялся рабочий визит губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и главнокомандующего Северным флотом Александра Моисеева в Алакуртти.

В селе открыли детский сад на 75 мест, который строили в рамках нацпроекта «Демография» и плана «На Севере - жить».

- Благодаря этому в регионе достигнута стопроцентная обеспеченность дошкольного образования для детей от 2 до 3 лет, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманске детский сад № 97 стал одним из победителей проекта «Арктическая школа». Учреждение представило на конкурс проект «На Севере – малыши», благодаря которому обновят ясельную группу.

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