В Мурманскую область поставили девять новых машин скорой помощи

Автопарк скорой помощи в Мурманской области пополнился девятью новыми машинами скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманскую область поступили девять новых машин скорой помощи класса «В». Автомобили возьмет на баланс Мурманская областная станция скорой медицинской помощи, после они будут работать в Коле, Кандалакше, Териберке, Мурманске.

- Всего с 2019 года в регион поставили 147 автомобилей, что радикально обновило автопарк скорой помощи. Сейчас машины старше пяти лет на выезды не направляются, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманскую область поставили девять новых автобусов для образовательных учреждений, средства на которые были выделены из федерального бюджета. За счет этих машин парк школьных автобусов в регионе обновился на 100%.

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