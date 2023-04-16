Командующий Северным флотом Александр Моисеев отмечает день рождения

Александра Моисеева поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: правительство МО

Командующий Северным флотом Герой России Александр Моисеев 16 апреля отмечает свой день рождения. Адмиралу исполнился 61 год.

Александра Моисеева поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, пожелав здоровья, благополучия и долгих активных лет службы на благо страны.

- Восхищаюсь его силой характера, высоким профессионализмом и чутким отношением к бойцам. Очень ценю нашу дружбу, - отметил глава региона.

Напомним: ставшего Героем России заместителя командира взвода Северного флота наградил Сергей Шойгу.

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