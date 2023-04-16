В Мурманске волонтеры ловили сбежавших амадинов

Через полчаса спасательная операция успешно завершилась. Фото: vk.com/crimeriver

В Ленинском районе Мурманска волонтеры ловили подавшихся в бега амадинов. Птиц, улетевших от хозяев, обнаружили на подоконнике одного из магазинов.

- Мы вооружились сачками и пошли ловить амадинок, заодно озадачивая прохожих. Две не очень юные тетеньки бегающие по дворам с цветными сачками на фоне грязи и сугробов… интересная картина, - поделилась Наталья Раевская, которая занимается спасением птиц.

Через полчаса спасательная операция успешно завершилась - одна амадина была поймана сачком, а вторую удалось поймать рукой.

Напомним: в Мурманской области проснулись бабочки.

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