В Мурманской области 17 апреля потеплеет до +10 градусов

В Мурманской области 17 апреля сохранится теплая погода.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области 17 апреля сохранится теплая погода. Так. днем воздух прогреется до +10 градусов. Погоду будет определять обширный антициклон, сместившийся с Арктических районов на север Европейской части России.
- Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8 -13, на северо-западе области -1 -6, днем +5 +10 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Напомним: в Мурманске распускается мать-и-мачеха.
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