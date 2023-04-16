В Мурманской области 17 апреля потеплеет до +10 градусов

В Мурманской области 17 апреля сохранится теплая погода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области 17 апреля сохранится теплая погода. Так. днем воздух прогреется до +10 градусов. Погоду будет определять обширный антициклон, сместившийся с Арктических районов на север Европейской части России.

- Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8 -13, на северо-западе области -1 -6, днем +5 +10 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманске распускается мать-и-мачеха.

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