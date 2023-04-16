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НовостиСпорт16 апреля 2023 10:16

Сергей Устюгов выиграл 70-километровый лыжный сверхмарафон в Мончегорске

Почти 70 спортсменов вышли на трассу в рамках Чемпионата России
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Сверхмарафон закрывает соревновательный лыжный сезон, так как стал последним этапом программы чемпионата России по лыжным гонкам.

Сверхмарафон закрывает соревновательный лыжный сезон, так как стал последним этапом программы чемпионата России по лыжным гонкам.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

16 апреля в Мончегорске состоялся лыжный сверхмарафон, который проводился уже в 15-й раз. На трассу вышли 67 спортсменов, в том числе пять представителей Мурманской области.

Но главными звездами стали олимпийский чемпион Сергей Устюгов, олимпийский призер Андрей Ларьков. За первое место Сергей Устюгов на дистанции вплотную боролся с Дмитрием Кондрашовым, но все же вырвал победу. 70 километров трассы Устюгов прошел за 2 часа 34 минуты и 55,3 секунды, Кондрашов отстал от него всего на 4,1 секунды.

— Трасса очень хорошая! Честно говоря, думал, что не войду даже в десятку, часть трассы шел на деревянных ногах, также сегодня соревновался простуженным. Второй раз приезжаю в Мурманскую область и второй раз испытываю проблемы с дыханием. Хочу отметить поддержку болельщиков: были живые коридоры, по которым я очень соскучился, - рассказал Сергей Устюгов после финиша.

Сверхмарафон закрывает соревновательный лыжный сезон, так как стал последним этапом программы чемпионата России по лыжным гонкам.

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