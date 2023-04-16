Сергей Устюгов выиграл 70-километровый лыжный сверхмарафон в Мончегорске

Сверхмарафон закрывает соревновательный лыжный сезон, так как стал последним этапом программы чемпионата России по лыжным гонкам. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

16 апреля в Мончегорске состоялся лыжный сверхмарафон, который проводился уже в 15-й раз. На трассу вышли 67 спортсменов, в том числе пять представителей Мурманской области.

Но главными звездами стали олимпийский чемпион Сергей Устюгов, олимпийский призер Андрей Ларьков. За первое место Сергей Устюгов на дистанции вплотную боролся с Дмитрием Кондрашовым, но все же вырвал победу. 70 километров трассы Устюгов прошел за 2 часа 34 минуты и 55,3 секунды, Кондрашов отстал от него всего на 4,1 секунды.

— Трасса очень хорошая! Честно говоря, думал, что не войду даже в десятку, часть трассы шел на деревянных ногах, также сегодня соревновался простуженным. Второй раз приезжаю в Мурманскую область и второй раз испытываю проблемы с дыханием. Хочу отметить поддержку болельщиков: были живые коридоры, по которым я очень соскучился, - рассказал Сергей Устюгов после финиша.

Сверхмарафон закрывает соревновательный лыжный сезон, так как стал последним этапом программы чемпионата России по лыжным гонкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru