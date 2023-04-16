318 жителей Мурманской области заболели коронавирусом за неделю

Всего с начала пандемии в Заполярье зарегистрировали 149 534 случая коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Мурманской области опубликовал статистику по коронавирусу за минувшую неделю. Так, с 9 по 15 апреля зарегистрировано 318 новых случаев заболевания CoViD-19.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск - 148 случаев, а в Ловозерском районе новых заболевших нет. Всего с начала пандемии в Заполярье зарегистрировали 149 534 случая коронавируса.

Напомним: в Мурманской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей. Чаще всего болеют дети 3-6 лет и школьники.

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