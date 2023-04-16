В школе Умбы открыли Парту Героя в честь участника СВО

За проявленные мужество и героизм Иван Ниткин награжден Орденом Мужества посмертно. Фото: t.me/opershtab_murmansk

В средней школе №4 в Умбе торжественно открыли Парту Героя, посвященную участнику спецоперации Ивану Ниткину. Он погиб 2 ноября прошлого года при исполнении воинского долга.

- Иван Николаевич Ниткин родился в Умбе, учился здесь. Закончил Мончегорский колледж физической культуры, стал мастером спорта по самбо. Старший лейтенант, заместитель командира роты 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Краснознаменного Северного флота, был направлен в зону проведения СВО, - отметили в оперштабе региона.

За проявленные мужество и героизм Иван Ниткин награжден Орденом Мужества посмертно.

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