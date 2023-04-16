Лежал на дороге со сломанной ногой. В Мурманске ищут родственников 42-летнего мужчины

Мурманчан просят помочь найти родственников северянина. Фото: Татьяна Матвиенко

Утром 16 апреля неравнодушные прохожие помогли мужчине, который лежал на дороге со сломанной ногой. Это произошло на улице Олега Кошевого, 12 в Мурманске.

Мурманчан просят помочь найти родственников северянина.

- Я вызвала ему «скорую», назвался он Федотовым Максимом, 1980 года рождения. Может помощь ему нужна, центр реабилитации алкозависимости. Человек оступился, нужно помочь! - написала в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+) Татьяна Матвиенко.

Напомним: пропавшего в районе Африканды Эрика Надрышина нашли мертвым. Мужчина исчез в ночь с 8 на 9 апреля.

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