Губернатор Андрей Чибис посетил пасхальную службу в Свято-Никольском кафедральном соборе

Глава региона поздравил северян со светлым праздником Пасхи.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в пасхальном богослужении в Свято-Никольском кафедральном соборе в Мурманска. Он поздравил северян со светлым праздником Пасхи.

- Это праздник веры, жизни, справедливости и высоких нравственных идеалов. Это время торжества добра и света. Пусть этот день принесет благодать и счастье! – отметил глава региона.

Литургию в Пасху возглавил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Перед началом пасхальной утрени состоялся крестный ход, а особым событием стало прибытие Благодатного огня из Иерусалима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru