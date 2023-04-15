В Зеленоборском сгорела двухэтажная постройка на улице Озерной

На месте происшествия работали 5 спасателей, 2 единицы техники. Фото: vk.com/murman01

Вечером 15 апреля в Зеленоборском на улице Озерной случился пожар. Загорелось двухэтажное деревянное строение, которое тушили несколько часов.

- Постройка обгорела на площади 48 квадратных метров, в том числе имущество, находящееся в ней, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работали 5 спасателей, 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

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