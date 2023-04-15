Жители Мурманской области могут проголосовать за новые объекты благоустройства

Голосование продлится по 31 мая. Фото: gov-murman.ru/

Жителей Мурманской области приглашают принять участие в голосовании по выбору объектов благоустройства, которые получат приоритет в реализации в следующем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проголосовать за понравившиеся объекты могут жители 17 муниципалитетов региона. Для того, чтобы отдать голос, нужно зайти на сайт 51.gorodsreda.ru, выбрать свой город и объект или дизайн-проект, который по душе. Необходимо наличие регистрации на территории муниципалитета и быть старше 14 лет.

Всего в 2023 году от Заполярья на голосование представлен 61 объект и дизайн-проект. Голосование продлится до 31 мая, сообщают в минграде региона.

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