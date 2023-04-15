В Алакуртти планируется построить скейт-парк и Дворец культуры

Скейт-парк будет создан в ближайшее время. Фото: Андрей АБРАМОВ

Губернатор Андрей Чибис посетил Алакуртти, где осмотрел объекты благоустройства и встретился с местными жителями, в том числе женами участников СВО.

В поселке открыли новый детский сад, а в планах - строительство Дворца культуры и скейт-парка. Глава региона заверил, что скейт-парк обязательно будет создан в ближайшее время.

- Об этом в прошлый мой приезд также говорили, деньги заложены, место уже определено, в этом году площадка будет установлена, – пояснил Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманске построят жилой комплекс с квартирами по цене как в Санкт-Петербурге.

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