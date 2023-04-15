Стали известны подробности ДТП с тремя сбитыми детьми в Мурманске

Пешеходов доставили в медучреждение. Фото: t.me/murmansk_chp

В Госавтоинспекции сообщили подробности аварии со сбитыми пешеходами на улице Шмидта в Мурманске. Под колеса авто попали три ребенка в возрасте 11, 10 и 9 лет.

- По предварительной информации, 15 апреля в 13.40 в районе дома №8 на улице Шмидта в водитель автомобиля Kia, двигаясь в сторону улицы Кирова, наехал на двух ребят, которые начали переходить проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Двое детей получили травмы, а 9-летний ребенок не сильно пострадал после падения на него двух первых мальчиков. Пешеходов доставили в медучреждение.

На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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