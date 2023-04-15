Весна пришла! В Мурманске распускаются первые цветы

В городе заметили только-только распустившуюся солнечную мать-и-мачеху. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

К середине апреля в Мурманскую области таки добралась весна. В Мурманске воздух прогрелся до +7 градусов, а из под растаявшего снега уже выглядывают первые цветы.

Так, в городе заметили только-только распустившуюся солнечную мать-и-мачеху.

Напомним: ранее в Мурманской области проснулись бабочки.

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