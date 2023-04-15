В центре Мурманска открылась ярмарка «На Севере - светло!»

Ярмарка работает до 23 апреля включительно. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Мурманске, на улице Воровского заработала ярмарка «На Севере - светло!», которая приурочена к празднованию Пасхи. Для гостей каждый день с 12.00 до 20.00 будут открыты торговые ряды и красочные фотозоны.

- Каждый желающий сможет отправить бесплатную открытку с авторским принтом родным и близким. Для детей в белом куполе будут организованы бесплатные мастер-классы, - сообщили в Мурманконгрессе.

Ярмарка работает до 23 апреля включительно.

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