В центре Мурманска открылась ярмарка «На Севере - светло!»

Ярмарка работает до 23 апреля включительно.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Мурманске, на улице Воровского заработала ярмарка «На Севере - светло!», которая приурочена к празднованию Пасхи. Для гостей каждый день с 12.00 до 20.00 будут открыты торговые ряды и красочные фотозоны.
- Каждый желающий сможет отправить бесплатную открытку с авторским принтом родным и близким. Для детей в белом куполе будут организованы бесплатные мастер-классы, - сообщили в Мурманконгрессе.
Ярмарка работает до 23 апреля включительно.
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