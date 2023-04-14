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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 14:43

Жительница Кировска лишилась 14 тысяч рублей при покупке сухожарового шкафа

Женщина наткнулась на мошенников на популярном сайте частных объявлений
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы.

Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Кировска лишилась более 14,5 тысяч рублей, решив купить сухожаровой шкаф в Интернете. Женщина нашла информацию о продаже товара на популярном сайте частных объявлений, где наткнулась на мошенников.

Неизвестный продавец прислал северянке видео с товаром, а также документами на сухожаровой шкаф и сообщил, что отправит посылку транспортной компанией.

- Мужчина попросил прислать адрес для доставки и внести предоплату в виде половины стоимости. Затем незнакомец прислал женщине информацию об отправке посылки и попросил перевести оставшуюся часть денег, что она и сделала, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Через несколько дней женщина решила отследить свою посылку, введя трек-номер на сайте компании. Там она увидела, что отправка заказа прошла в августе и адрес получения не совпадает с ее адресом. Оказалось, что трек-номер, который ей прислал лжепродавец, является поддельным.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы.

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