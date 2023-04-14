Жительница Кировска лишилась 14 тысяч рублей при покупке сухожарового шкафа

Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Кировска лишилась более 14,5 тысяч рублей, решив купить сухожаровой шкаф в Интернете. Женщина нашла информацию о продаже товара на популярном сайте частных объявлений, где наткнулась на мошенников.

Неизвестный продавец прислал северянке видео с товаром, а также документами на сухожаровой шкаф и сообщил, что отправит посылку транспортной компанией.

- Мужчина попросил прислать адрес для доставки и внести предоплату в виде половины стоимости. Затем незнакомец прислал женщине информацию об отправке посылки и попросил перевести оставшуюся часть денег, что она и сделала, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Через несколько дней женщина решила отследить свою посылку, введя трек-номер на сайте компании. Там она увидела, что отправка заказа прошла в августе и адрес получения не совпадает с ее адресом. Оказалось, что трек-номер, который ей прислал лжепродавец, является поддельным.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы.

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