Пропавшего в районе Африканды Эрика Надрышина нашли мертвым

Обстоятельства случившегося не уточняются. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Мурманской области / vk.com/la_murmansk

В Мурманской области завершились поиски 52-летнего Эрика Станиславовича Надрышина. Мужчина пропал в ночь с 8 на 9 апреля в районе Африканды, он был без верхней одежды.

Как сообщили в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», северянина нашли погибшим. Обстоятельства случившегося не уточняются.

Напомним: в Коле 15-летний подросток ушел в школу и пропал. Александра Фофонова ищут с 13 апреля.

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