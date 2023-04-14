В Алакуртти открыли новый детский сад на 75 мест

Садик построили в рамках нацпроекта «Демография» и плана «На Севере - жить». Фото: t.me/opershtab_murmansk

В поселке Алакуртти открылся детский сад на 75 мест, который построили в рамках нацпроекта «Демография» и плана «На Севере - жить». На открытие приехал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В гарнизоне живут семьи военнослужащих, в том числе тех, кто защищает страну в рамках спецоперации. Забота о таких семьях – приоритет для регионального правительства, подчеркнул губернатор.

Открытие детсада позволило обеспечить в регионе 100% доступность дошкольного образования для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

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