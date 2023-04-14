В Мурманске пройдет международный фестиваль театров кукол «Полярная сова»

Спектакли покажут 16 участников из разных городов России и Белоруссии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей и гостей Мурманска приглашают на I Международный фестиваль театров кукол «Полярная сова», который будет проходить с 19 по 24 апреля. Спектакли покажут 16 участников из разных городов России и Белоруссии.

- Каждый из участников привезет с собой фантастический багаж с большим опытом, новыми идеями, настроениями, красками, образами, - отметили в Мурманском областном театре кукол.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться в группе кукольного театра.

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