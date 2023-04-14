На жителя Мурманска подали в суд за продажу контрафактных дисков с Angry Birds

На жителя Мурманска подала в суд компания Rovio Entertainment Corporation, которой принадлежат права на «Angry Birds».
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
На жителя Мурманска подала в суд компания Rovio Entertainment Corporation, которой принадлежат права на «Angry Birds». Фирма обратилась с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.
Так, в одной из торговых точек заполярной столицы продавался контрафактный товар - компакт-диски с Angry Birds.
- На товаре содержались обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности ответчику не передавались, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.
Суд удовлетворил иск Rovio Entertainment Corporation частично, с чем стороны не согласились и просили решение отменить. Однако судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив его без изменения.
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